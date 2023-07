Cumpleaños 83 de Ringo Starr

R

ichard Starkey, el legendario Ringo Starr, cumple 83 años. Nació en Liverpool el 7 de julio de 1940. Una larga vida para un hombre que ha sido controversial. Diríamos que siempre a la sombra de la genialidad de John Lennon, Paul McCartney y George Harrison. Sin embargo, es una persona con gran popularidad y carisma.

Siendo The Quarrymen, la banda original formada por John, con Paul y George ya integrados, la elección del baterista era otro problema. Escogieron a Thomas Moore. Entonces la banda cambió su nombre a The Silver Beatles. Al poco tiempo Moore renunció, su lugar fue tomado por Pete Best. Después fueron a Hamburgo, Alemania, donde actuaron en el Star Club. Cuando regresan a Liverpool ya son una mejor banda. Solamente The Beatles.

Así conocen a Brian Epstein. En Hamburgo, en una de las tiendas de discos de nombre Nems, un tal Raymond Jones había preguntado por una canción My Bonnie con The Beatles. Epstein se enteró de ello y sabiendo que actuaban en La Caverna, decidió ir. El lugar le impresionó por lo oscuro, húmedo y sucio, pero la banda le conmocionó. Producían un sonido colosal. Los firmó, encaminando la historia musical hacia la leyenda. El 16 de agosto de 1962, Pete Best es despedido de la banda. El hombre que toma el nuevo trabajo es Richard Starkey. Nombre en el escenario: Ringo Starr.

Se ha cuestionado mucho el trabajo de Ringo en la batería. Solamente recordemos el Concierto para Bangladesh en 1971, donde se rumoró que el cuarteto se reuniría en el escenario otra vez. Starr acompañó a George en la bataca con las grandes estrellas reunidas para ese concierto en el Madison Square Garden. Una de las más grandes ovaciones de esa noche fue para él. Su popularidad es innegable. Y una muestra de su fantástico trabajo en la batería, puede oírse, en lo que se dice, por consenso, es el mejor álbum del cuarteto: Sgt. Peppe’r s Lonely Hearts Club Band.

¡Larga vida al baterista beatle!

Arturo García Alcocer

Adolfo Gilly, desde el Mictlán y el Hades

Me siento en duelo y en falta querido Adolfo, sin poder agradecerte suficientemente que buscamos el alma de la gente, incluidos los muertos. Y seguiremos buscando, ahora tú desde el Mictlán y el Hades.

Te abrazamos.

Pancho Navarrete

Acusa CFE de medidores manipulados y sellos rotos en preparatoria