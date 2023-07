Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 7 de julio de 2023, p. 23

Madrid. Pedro Almodóvar, uno de los cineastas españoles más laureados de la historia, reconoce su preocupación y estupor ante la realidad política que vive España, con el auge de una formación política como Vox, que defiende ideas homófobas, xenófobas y racistas, además de negar la existencia de la violencia de género y de los efectos del cambio climático, entre otros muchos asuntos que hay en su ideario.

De ahí que el creador de origen manchego alertó que hemos retrocedido 60 años o más y que si en los comicios generales del próximo 23 de julio se confirma el triunfo del bloque de la derecha, como auguran la mayoría de los sondeos, podría suponer el fin de la democracia en el país.

El autor de películas emblemáticas de la historia contemporánea española, como Mujeres al borde de un ataque de nervios o Hable con ella, expresó su preocupación a través de un artículo que publicó en el periódico digital eldiario.es, en el que habla de su inquietud ante la llegada al poder central de una fuerza como Vox:

El próximo 23 de julio no estamos votando al partido que nos va a gobernar, estamos votando la calidad de nuestra democracia, y debemos ser conscientes de que corremos el riesgo de que el resultado no sea digno de llamarse así, democracia. En 1933, Hitler llegó al poder utilizando las instituciones democráticas que después él mismo se encargaría de destruir. ¿Estoy exagerando? ¿Por mi boca habla el miedo y el desconcierto que siento en estos momentos? Ojalá sea eso y no que nuestra democracia está siendo seriamente amenazada.

En su texto explica que “las palabras y los gestos parecen haber perdido su significado real. Tengo la sensación de estar atrapado en una especie de burbuja en la que nadie, por mucho que grite, me va a oír. Da la sensación de que estamos viviendo bajo una maldición imposible de romper. Pero yo quiero creer que podemos cambiar el rumbo de esta maldición. No sólo votando, sino con la convicción de que si un partido de ultraderecha entra en las instituciones esto se va al garete.