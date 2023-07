¿Dónde está Prigozhin?

A juzgar por lo dicho este jueves por el presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, quien jugó un papel determinante como mediador para detener la rebelión de los mercenarios del grupo Wagner y propuso al magnate caído en desgracia exiliarse en su país, Prigozhin está en este momento en Píter (nombre coloquial de San Petersburgo), ayer por la tarde hablé con él por teléfono y debatimos algunos momentos relacionados con el futuro del grupo Wagner .

Al comparecer en Minsk ante periodistas bielorrusos y extranjeros, Lukashenko afirmó que Prigozhin aseveró que quiere seguir trabajando para el bien de Rusia y sostuvo no saber qué pasará con el magnate caído en desgracia.

“En la vida puede pasar cualquier cosa. Pero si creen que (el presidente ruso Vladimir) Putin es tan malvado y vengativo que lo ‘machacará’ en algún lugar mañana... No, esto no va a pasar”, aseguró Luka-shenko, de acuerdo con despachos de agencias noticiosas, y agregó: Hay que tomar en cuenta que Putin conoce a Prigozhin mejor que yo. Se conocen desde los tiempos en que ambos vivían y trabajaban en San Petersburgo, y llegaron a tener una relación muy buena .

El propio magnate y ex jefe de mercenarios no ha vuelto a aparecer en las redes sociales desde el último comentario que difundió el 26 de junio anterior, pero este jueves difundió en una cuenta, llamada La Gorra de Prigozhin, que se asocia a su persona, un comentario de otra cuenta que lo exonera de tener narcóticos en su casa de San Petersburgo, supuestamente encontrados en un cateo del FSB (Servicio Federal de Seguridad ruso).

Quién sabe que contenían esos (cinco) paquetes de sustancia blanca que mostraron en un reportaje del canal de televisión Rossiya-1 y que llamaron cocaína, pero se trató de un simple montaje en un sitio que nada tiene que ver con la casa de Prigozhin y que, hasta dónde sabemos, se los devolvieron a sus verdaderos propietarios , sostiene con ironía el autor de contenidos de ¡Dejen Salir a Kraken!, canal presumiblemente anónimo.

El portal digital de noticias de San Petersburgo, Fontanka.ru, reveló antier que, según sus fuentes no identificadas, Prigozhin estuvo en la sede del FSB de la ciudad del Neva, donde le devolvieron las armas encontradas en su residencia, incluida una pistola conmemorativa que le regaló el ministro de Defensa, Serguei Shoigu , ahora su enemigo jurado.