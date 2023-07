Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Viernes 7 de julio de 2023, p. 7

En Here Comes the Sun (Aquí llega el Sol), una de las canciones más bellas de George Harrison, el ex beatle empleó una guitarra acústica, un armonio y la innovación de un sintetizador Moog, que acababa de salir al mercado, ofreciendo toda clase de sonidos extraños.

Pero antes de cualquier innovación técnica que pretendían Los Beatles, la rola expresó el alivio que sintió el espiritual George por estar lejos de las tensiones en el cuarteto, los problemas con su disquera, Apple, y todo asunto de dinero que eclipsaba la creatividad de los músicos.

“Parecía como que el invierno en Inglaterra se prolongaba. Así que decidí despedirme de Apple y fui a casa de Eric (Clapton). Caminé por el jardín con una de sus guitarras acústicas y escribí Here Comes the Sun”, contó en su Antalogía George Harrison, para quien el Sol representaba remanso.

Tal es la relación de los buenos estados de ánimo de los humanos con el clima que, hace unos días, el Instituto Max Planck (MPI) de Estética Empírica, en Fráncfort, publicó un estudio en el que hace referencia a que factores medioambientales podrían influir en el éxito comercial de la música pop.

Estados de ánimo

Aquí llega el Sol titularon a su investigación los expertos del instituto alemán Max Planck, en la que analizaron más de 23 mil canciones que figuraron en las listas semanales más importantes del Reino Unido, entre 1953 y 2019. Descubrieron que las piezas alegres y bailables que hacían sentir bien se asociaban positivamente con el clima cálido y soleado, y las negativas, con los meses lluviosos y fríos. Del mismo modo, en Reino Unido, la música alegre y edificante cambiaba con las estaciones: subía en verano y bajaba en invierno. Este resultado dependía también de la popularidad: el clima influyó principalmente en las piezas que ingresaron al Top Ten, mientras en las menos famosas no hubo casi correlación.

Con métodos automáticos, el estudio sugiere que las condiciones ambientales favorables, como el tiempo cálido y soleado, inducen un estado emocional positivo en los oyentes , explica el primer autor, Manuel Anglada-Tort, de la Universidad de Oxford y el Max Planck, de Fráncfort. Este estado, a su vez, incita a elegir música enérgica y positiva que pueda coincidir con el estado de ánimo de ese momento , añade.

Los expertos también encontraron que estos resultados estaban influenciados por las variaciones climáticas que se observaron en las 10 canciones más famosas, mientras las menos populares no mostraron ninguna correlación. Esto implica que la compatibilidad de una canción con el clima puede influir en su ascenso a la cima de las listas.

El estudio, tomado en su conjunto, enfatiza la importancia de considerar los elementos ambientales generales al analizar la popularidad de las canciones en el mercado. Ofrece información sobre cómo los factores externos, además de la música en sí misma, influyen en las elecciones.