Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Viernes 7 de julio de 2023, p. 18

En México la industria del litio se encuentra en una fase muy inicial y hay incertidumbre tecnológica para su extracción, dado que la mayoría de las reservas se encuentran en arcilla y no en rocas o salmueras como en otros territorios. Eso no quiere decir que el país no deba prepararse, tomar medidas, adecuar su regulación y visión frente a este recurso tan estratégico, destacó Jeannette Sánchez, directora de la División de Recursos Naturales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

La funcionaria detalló que México –con 1.9 por ciento de las reservas globales reportadas del mineral– tiene potencial para beneficiarse del litio más allá de su exportación. En el mercado interno ya se está desarrollando la industria de la electromovilidad, de la mano de los planes de Estados Unidos en este mercado, y que debido a los tratados comerciales implica que los vehículos eléctricos vendidos en territorio estadunidense tengan 40 por ciento de contenido producido en América del Norte.