Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Viernes 7 de julio de 2023, p. 3

Después de su estancia en el Museo de Arte Moderno de San Francisco (SFMOMA, por sus siglas en inglés), donde fue vista por 250 mil personas, la exposición Diego Rivera’s America (La América de Diego Rivera) se exhibe actualmente en el Museo de Arte Estadunidense Crystal Bridges, en Bentonville, Arkansas.

Integrada por más de 130 pinturas de caballete, murales y dibujos de Rivera, se trata de la primera revisión profunda de su obra a escala internacional en más de dos décadas, señaló el curador huésped James Oles. La muestra se centra en el periodo comprendido entre los años 20 del siglo pasado y el término de la Segunda Guerra Mundial, momento en que el muralista estaba en el proceso de concebir una nueva visión de América del Norte basada en sus viajes por México y Estados Unidos .

La exhibición se inicia con el regreso de Rivera (1886-1957) a México en 1921, después de una estancia europea; continúa con su arribo a la fama mundial gracias, en gran parte, a sus pinturas de realismo social enfocadas en la cultura tradicional de su país y la clase trabajadora. Sigue con sus viajes a San Francisco en 1930-31 y 1940, y concluye con obras hechas al principio de la guerra fría.

El punto máximo de la exposición en el SFMOMA fue la incorporación del mural The Marriage of the Artistic Expression of the North and of the South on this Continent (Unión de la expresión artística del norte y sur de este continente), de 1940, conocido como Pan American Unity (Unidad panamericana), última obra muralística de Rivera en Estados Unidos.

¿Cómo fue posible la inclusión en la muestra de un mural de 22.5 metros de largo y 6.7 de alto, con un peso de más de 30 toneladas que, además, se encontraba de forma permanente en otro sitio?

En primer lugar, porque Rivera lo pintó sobre 10 paneles de cemento enmarcados con acero, divididos en cinco secciones, y no sobre la pared. Lo realizó originalmente para la Exposición Internacional Golden Gate en Isla del Tesoro. Incluso, lo ejecutó arriba de un andamio, en un hangar de Pan Am, ante un público en vivo.