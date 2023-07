Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Viernes 7 de julio de 2023, p. 3

El Instituto de Arte de San Francisco (SFAI, por sus siglas en inglés) puso a la venta sus instalaciones, las cuales alojan el mural The Making of a Fresco Showing the Building of a City (La realización de un fresco que muestra la construcción de una ciudad), pintado por Diego Rivera (1886-1957) en 1931.

Se trata de una obra que de unos años a la fecha ha atraído la atención del público a raíz de los problemas financieros por los que atraviesa el SFAI, que lo llevaron a declararse en quiebra el pasado 19 de abril. La prestigiada escuela, fundada en 1871, cerró sus puertas en el verano de 2022, lo que imposibilita el acceso al mural.

Ante la posible venta del inmueble, en octubre de 2021 el consejo de supervisores de San Francisco otorgó el estatus de monumento histórico al mural de Rivera, lo que limitaría cualquier intento de venta. The Making of a Fresco... está valuado en 50 millones de dólares, por lo que se considera el activo más valioso del SFAI, cuya deuda es de más de 10 millones de dólares.

El mural es muy conocido y querido por la comunidad local, tanto latina como en general.

En febrero de 2022, la Universidad de San Francisco (USF) y el SFAI anunciaron que se estudiaba que la primera adquiriera la escuela. En julio del mismo año, la USF se retractó. Entonces, el SFAI suspendió su programa escolar y anunció que permanecería como organización no lucrativa, a fin de proteger su nombre, archivos y legado .