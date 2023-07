F

laubert, quien hizo de la ironía una de las artes de la sospecha, vislumbró una de ellas en una historia aparentemente trivial. Bouvard y Pècuchet, dos copistas apesumbrados por la monotonía y la alienación de su trabajo (ambos se sienten extensiones maquínicas de los textos que transcriben ), entablan una entrañable amistad. Ya tarde en la vida, a la edad de 50 años, deciden recluirse en la campiña para probar suerte en la jardinería y la historia. Los dos fracasan, aunque la holgura de una herencia les permite probar suerte en la hidroterapia, la literatura, la mnemónica y la filosofía. En ninguna de estas disciplinas los acompaña el éxito. Después de años, fastidiados, deciden volver a su antiguo oficio y ponerse a copiar.

La famosa lección inscrita en el poema de Kavafis sobre el viaje a Ítaca encontraría aquí uno de sus posibles fracasos. Sólo para el registro, copio un par de sus célebres párrafos: Ten siempre a Ítaca en tu mente. / Llegar allí es tu destino. / Mas no apresures nunca el viaje. / Mejor que dure muchos años / y atracar, viejo ya, en la isla, / enriquecido de cuanto ganaste en el camino / sin esperar a que Ítaca te enriquezca. / Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. / Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, / entenderás ya qué significan las Ítacas .

En suma: lo que importa es el camino, no Ítaca. ¿Y los copistas de la inacabada novela de Flaubert, al que acusaron en la época de escribir una historia sobre imbéciles? Bataille quiso enmendar este equívoco e imaginó un desenlace. Al final de la vida, cuando los copistas regresan a su tedioso oficio, encuentran que todo lo que aprendieron inútilmente con tanto esfuerzo les deparó una inesperada virtud. Ahora cuentan con un criterio para eligir los mejores textos, pueden discernir su verdadero valor y transcribir sólo aquellos que realmente lo merecían. Y así legar una ofrenda a sus futuros lectores. Súbitamente, la monotonía de la copia adquirió un sentido inusitado y ambos se sintieron libres.