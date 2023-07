Estos elementos no son nuevos. Si analizamos cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador ha gobernado el país, veremos la presencia de estos tres componentes políticos. En primer término, su compromiso con la transformación se mostró firme desde el inicio de su carrera y no cedió ante los obstáculos ni frente a los detractores. En segundo lugar, si algo nos ha enseñado esta administración es la importancia de la participación ciudadana en el avance de un país; la corrupción se alimenta en buena medida de la ausencia de rendición de cuentas. Por tanto, involucrar a las y los mexicanos en la democracia, es fortalecerla. En tercer lugar, a través de su estrategia de divulgación en la conferencia matutina, este gobierno dio el debido lugar y resolución a muchos de los temas más relevantes.

Si bien en este sexenio hemos puesto puntual atención a los temas laborales, dicha estrategia debe permanecer para seguir avanzando en modificar nuestra cultura del trabajo. Es, entonces, notoria la ausencia de un compromiso activo de la izquierda mexicana para incluir y promover la participación de la clase trabajadora en la consolidación de una política laboral y salarial más justa. Asimismo, es importante cuestionar el porqué la falta de un discurso claro sobre la estrategia a seguir para proteger a las y los trabajadores en los aspirantes presidenciales. También llama la atención la carencia de algún pronunciamiento o una auténtica agenda laboral entre las propuestas y puntos centrales del próximo sexenio. Lo anterior es una señal de que aún hay mucho por hacer para lograr una verdadera reivindicación y reconocimiento al esfuerzo de millones de trabajadoras y trabajadores que, diariamente, producen riqueza y aumentan el prestigio internacional de México.

Los avances en materia laboral de esta administración que me ha tocado promover desde el Senado como presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social han sido históricos. No podemos quitar el dedo del renglón y abandonar nuestra lucha por la justicia laboral: la deuda histórica con la clase trabajadora está lejos de ser saldada. Por tanto, es necesario y primordial establecer con urgencia una agenda laboral integral y un proyecto sindical para el consolidar un mayor beneficio para el pueblo de México. En ese sentido, reafirmo mi compromiso con la lucha obrera y con la conformación de un proyecto laboral digno, que apueste por la prosperidad compartida, la equidad y el pleno cumplimiento de todos los derechos. Hoy más que nunca debemos ser críticos de las propuestas políticas para no retroceder ni perder terreno ganado. La lucha aún no termina y los retos todavía son numerosos, pero con trabajo arduo y constante, compromiso, unidad y responsabilidad caminaremos hacia una nueva cultura del trabajo que nuestro país merece.