Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Jueves 6 de julio de 2023, p. 13

La senadora priísta Beatriz Paredes Rangel se registrará hoy como aspirante a la candidatura del Frente Amplio Va por México (PRI, PAN y PRD) con la convicción, dijo, de que tiene “la experiencia política, el conocimiento profundo del país, la firmeza y ningún interés personal que condicione su comportamiento como gobernante.

En entrevista con La Jornada, destacó que no le preocupa la súbita irrupción de la panista Xóchitl Gálvez en la contienda presidencial. Le sorprendió, dijo, que de repente cambiara de aspiración , porque habló siempre de contender por el Gobierno de la Ciudad de México, pero, agregó, la sociedad mexicana es madura y los ciudadanos que han exigido seriedad y piso parejo van a actuar en ese sentido .

–El presidente Andrés Manuel López Obrador y diversos analistas advierten que Claudio X. González va a designar a Xóchitl Gálvez candidata del bloque opositor. ¿Usted cómo lo percibe?

–No tengo evidencias; yo no especulo, pero tampoco minimizo las fortalezas de cada uno de los precandidatos. Finalmente, en la hipótesis de que ello fuera cierto, el más afectado sería Santiago Creel, no yo. Hasta el momento, en las encuestas, él es quien va adelante en el PAN.

En el caso del PRI, afirmó, yo sigo siendo la precandidata más fuerte , pero aclaró, no es un debate en el que yo participe. No existe en mi escenario esa discusión.

La ex gobernadora de Tlaxcala, dirigente del PRI de 2007 a 2011, varias veces diputada y senadora, embajadora ante Cuba y Brasil, agregó: he tenido tantas experiencias que, ¿usted cree que me va a preocupar de repente que haya algunos grupos de intereses detrás de A, B o C? No, no no. Creo que México es más grande que eso .

–En este contexto, ¿confía en ganar la candidatura de Va por México? –se le pregunta, y su respuesta fue que decidió participar, de buena fe , creyendo que todos tratamos de buscar una mejor expectativa para los ciudadanos, y está confiada por sus muchos años de trabajar en la política.