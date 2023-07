El también ex jefe de Gobierno capitalino no visitaba esta localidad desde 2011, cuando acudió para apoyar al entonces candidato a gobernador por el PRD, Alejandro Encinas.

El ex canciller concluyó su visita de ayer a este municipio de la zona oriente del estado con una asamblea informativa en la explanada del palacio municipal, donde explicó que normalmente esos espectaculares son parte de la propaganda que debe hacer la editorial del libro .

Señaló que Adán Augusto López, ex secretario de Gobernación sufrió lo mismo en Tamaulipas. Por el bien de Morena , pidió a su partido tomar en serio las acusaciones, porque es parcial favorecer a alguno de los aspirantes. No obstante, aclaró que hasta el día de hoy no nos han bloqueado ningún evento .

Interrogado sobre si respetará las encuestas, respondió que muchos sondeos son propaganda, e indicó que en Morena hay el compromiso de no tomar en cuenta a las encuestadoras que más erraron en la reciente elección de gobernadora del estado de México, que ganó su correligionaria Delfina Gómez. Sostuvo que las firmas más exactas en el resultado de los comicios mexiquenses son las que lo favorecen.

Ebrard visitó el deportivo de la unidad habitacional Los Héroes, donde ofreció incrementar en 300 por ciento los apoyos para atletas de alto rendimiento, lo que consideró viable, porque actualmente el dólar está en su precio más bajo de los últimos años, y sobre todo por que para este año se espera un crecimiento económico de 3.5 por ciento.