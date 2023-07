Eirinet Gómez y David Castellanos

Corresponsales

Periódico La Jornada

Jueves 6 de julio de 2023, p. 10

Adán Augusto López Hernández, aspirante a coordinar los comités de la Cuarta Transformación, pidió a los gobernadores y gobernadoras morenistas que sean respetuosos de los lineamientos que el partido y el consejo establecieron para el proceso de selección interna y no intervengan en el mismo.

Durante su visita a la ciudad de Tuxpan, Veracruz, el ex secretario de Gobernación reiteró además que él no ha mandado a colocar los espectaculares que lo promocionan en diferentes puntos del país. Yo no los he pagado. Incluso he presentado 350 denuncias para que se investigue, porque mi nombre y mi fotografía, mi imagen son marcas registradas , apuntó.

Respecto a la información que dio conocer Mario Delgado, dirigente de Morena, sobre que el político tabasqueño ocupa el tercer lugar en cuanto al monto que ha invertido en sus recorridos por territorio nacional, recordó que él utiliza sus propios recursos; yo transparento mis gastos, a pesar de que podía no hacerlo, pero estoy obligado por convicción , recalcó.