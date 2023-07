▲ Enrojecido y manoteando, Creel encolerizó y se aferró a que no dejará la presidencia de la mesa directiva de San Lázaro. Retó a Morena a lograr las dos terceras partes de la votación para removerlo. Foto Yazmín Ortega Cortés

Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 6 de julio de 2023, p. 8

Lamento que se enoje conmigo Santiago Creel, se dio cuenta que no fue el elegido y me echa la culpa a mí. ¡Es el colmo! , sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador al referirse a las afirmaciones que la víspera hizo el panista al registrarse como aspirante de la oposición a la Presidencia en 2024. Su malestar, agregó, tiene que ver con que ya hay elegida: la senadora blanquiazul Xóchitl Gálvez, y ha comenzado la campaña mediática para inflarla .

En la conferencia matutina de ayer en Palacio Nacional, sin pregunta de por medio, el mandatario federal estimó que Creel debería dirigir sus reclamos a las cabezas del bloque conservador , pues calculó que desde hace aproximadamente un mes se decidió que la abanderada será Gálvez.

“En vez de enojarse con Diego (Fernández de Cevallos), con (Carlos) Salinas, con (Felipe) Calderón, con (Vicente) Fox, con Claudio X, González, se enoja conmigo. Ya se dio cuenta de que ya hubo el dedazo de la oligarquía y me culpa. No es capaz de decir: ‘Esto está mal. ¿Por qué esta simulación? ‘Son unos ingratos; Fox, que trabajé con él, que le ayudé en varios enjuagues; Diego, que lo ayudé tanto, y ahora me abandonan estos ingratos’”.

Pidió a sus colabores proyectar el video donde en un mensaje el martes tras realizar su registro como aspirante a la candidatura del Frente Amplio por México, Creel, casi al borde del llanto, se lanzó en su contra al acusarlo de sentirse el dueño de México y tacharlo de desgraciado .

Evocando a uno de los integrantes de la oposición, López Obrador lanzó irónico: Ahora sí, como diría el clásico de ellos: ¿Y yo, por qué?