Jared Laureles y César Arellano

Periódico La Jornada

Jueves 6 de julio de 2023, p. 7

La compraventa de Mexicana de Aviación por cerca de 817 millones de pesos tiene oxígeno hasta el próximo sábado, cuando el gobierno federal defina si concreta o no la operación, confiaron las cinco organizaciones sindicales que representan a ex trabajadores y jubilados de la extinta aerolínea.

Todo depende de la resolución que hoy o a más tardar el viernes emita el primer tribunal colegiado en materia de trabajo de la Ciudad de México, si favorecen a la mayoría de los trabajadores o de un pequeño grupo de 229 ex sobrecargos que al momento del cierre de la compañía aérea ya no estaban activos, eran jubilados y ya recibían una pensión, señaló Fausto Guerrero Díaz, presidente de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y ex Trabajadores de la Aviación Mexicana (Ajteam).

Optimismo entre ex trabajadores