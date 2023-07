La marca queda en litigio y no podemos comprar un pleito , señaló en la mañanera de ayer. Lo anterior, debido a que un juez no dio la razón a los inconformes, por lo que éstos se fueron a revisión lo que extenderá el proceso.

El jefe del Ejecutivo recordó que había dado un mes para que los abogados y los 200 trabajadores que presentaron los amparos se desistieran (el cual venció ayer). Declaró que la opción era la compra de la marca Mexicana de Aviación, pues aunque sea con poco, entre 60 u 80 mil pesos, se ayudaría a los 6 mil empleados que fueron perjudicados con la quiebra de la línea aérea que perteneció a Gastón Azcárraga, que la obtuvo luego que Vicente Fox se la diera en pago por su apoyo en la campaña de 2000. Este tipo de relaciones, enfatizó, es ejemplo de los acuerdos que realizaba el bloque conservador cuando gobernaban el país, con los que se maltrataba y estafaba a los trabajadores.

Lo mejor era lo de Mexicana. Y digo era, porque ya lo veo muy difícil, acaba de decidir un juez que no es válido lo que están planteando estos abogados y este grupo de trabajadores, pero ya se fueron a la revisión y, ya saben, ¿no? Y al final no podemos confiar en el Poder Judicial, que no está para ayudar a la gente, no está para ayudar al pueblo, ese Poder está al servicio de los potentados y es el que le da beneficios a los abogados, no al pueblo. Desde luego a los más renombrados. Entonces, sí vamos a ver lo de la marca.

Enfatizó que no se puede esperar más porque la idea es que los aviones de esta aerolínea empiecen a volar en diciembre de este año.