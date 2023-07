Y

a avisó Zoé Robledo que dejará la dirección general del Instituto Mexicano del Seguro Social porque trae alta la presión arterial por Chiapas. Sin embargo, antes de irse podría ser que el registro de trabajadores llegue a 22 millones. Un récord. Al 30 de junio tiene inscritos a 21 millones 887,307; de los cuales, 86.4 por ciento son permanentes y 13.6 eventuales, aunque ese mes se observó un crecimiento de 24,398 puestos, ligeramente por debajo del promedio de los últimos 10 años, que fue de 29 mil. Reporta el instituto que en el primer semestre del año se crearon 514,411 puestos, de los cuales, 75.9% corresponden a empleo permanente. El aumento de 514 mil es el segundo más alto desde que se tiene registro. Los sueldos se mantienen firmes. Al cierre de junio el salario base de cotización promedio alcanzó 534.10 pesos, informa.

La secta