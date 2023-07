dolfo Gilly fue un hombre de izquierda, pensador agudo y prolífico y militante destacado. No vaciló en poner su vida en riesgo en defensa de sus principios. Nos encontramos en muchas ocasiones en diferentes quehaceres. Cooperó en la obra México, un pueblo en la historia y coincidíamos periódicamente en los seminarios que organizaba Friedrich Katz en Chicago sobre la Revolución Mexicana. Fuimos amigos por muchos años. Participamos y discutimos frecuentemente. Lamento su muerte y doy mi pésame a todos sus familiares.

6. Sobre el incendio ocurrido en uno de los departamentos del inmueble en comento, seránlas autoridades de la Fiscalía General de la Ciudad de México las que realicen las indagatorias respectivas para el deslinde de responsabilidades.

Obdulio Ávila Mayo, director general de Gobierno y Asuntos Jurícos, y Sergio Javier Jiménez Mendoza, director de Comunicación Social, Medios Digitales y Opinión Pública

Respuesta de la reportera

El contenido de la carta enviada por la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos y la de Comunicación Social, Medios Digitales y Opinión Pública complementa la información publicada en la nota Otro incendio destapa cloaca inmobiliaria en Coyoacán , al enlistar que cuenta con un expediente de dictamen de estudio de impacto urbano; con la notificación del dictamen para polígono de actuación y de autorización de uso y ocupación.

Sin embargo, no hace referencia a que la alcaldía no localiza la licencia de construcción autorizada para la torre A Olivo de High Park Sur como indica el número de oficio: ALC/DGGAJ/SCS/2028/2023 con fecha junio 26 de 2023, que emitió el subdirector de Control y Seguimiento de Gobierno y Asuntos Jurídicos en la alcaldía Coyoacán, David Vinicio Domínguez, en respuesta a una solicitud de acceso a la información en la que señaló: previa búsqueda exahustiva, minuciosa y razonada... no se localizó antecedente alguno de licencia de construcción alguna, motivo por el cual esta autoridad administrativa se encuentra impedida materialmente para proporcionar las documentales solicitadas .

Elba Mónica Bravo, reportera

Invitación

Conversatorio: La participación de la mujer ayer y hoy

El Museo Casa de la Memoria Indómita en el marco de los 50 años del golpe militar en Chile, hace una atenta invitación a participar en el conversatorio: La participación de la mujer ayer y hoy". Nos acompañarán: Ivonne Saz, Mariza Gómez y Citlalli Hernández. Moderará: Coni Campos. Jueves 6 de julio a las 17 horas, en Regina 66, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Transmisión en vivo en facebook.con/MuseoCasaDe LaMemoriaIndómita/

Leticia López Magno