▲ Un tribunal de El Salvador condenó ayer al ex presidente Mauricio Funes a seis años de prisión por evasión fiscal en el periodo de 2014, el último año de su gestión. El ex mandatario, de 64 años y quien no estuvo presente en el juicio, vive en Nicaragua protegido por el presidente Daniel Ortega, quien le otorgó la nacionalidad para evitar su extradición. Imagen de febrero de 2013. Foto e información de Ap