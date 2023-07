Reuters, Sputnik y Afp

Periódico La Jornada

Jueves 6 de julio de 2023, p. 26

Guatemala. Bernardo Arévalo, candidato a la presidencia de Guatemala por la coalición Movimiento Semilla, reiteró ayer su llamado a defender la voluntad popular expresada en las elecciones del pasado 25 de junio, al estar amenazada por argucias legales , y aseguró que la revisión de votos pedida por la Corte de Constitucionalidad (CC), que ha puesto en suspenso su avance para la segunda vuelta de los comicios, está dictada desde el gobierno para colocar en su lugar al candidato oficialista Manuel Conde.

Arévalo, hijo del ex presidente Juan José Arévalo (1945-1951), aseguró en entrevista con la agencia noticiosa Reuters que si esa estrategia no le funciona, la clase política corrupta buscará dilatar el proceso hasta el 14 de enero próximo, fecha en que si no ha sido electo un mandatario la responsabilidad de nombrarlo recaerá en el Congreso.

La CC pidió una revisión de las boletas de las elecciones del 25 de junio después de que varios partidos de derecha alegaron que los sufragios de los comicios fueron manipulados. Según los resultados preliminares, Arévalo avanzó a la segunda vuelta, programada para el 20 de agosto, en el puesto dos, superado por Sandra Torres, de la Unión Nacional por la Esperanza (UNE), y en tercero Conde, del partido Vamos.