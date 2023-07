Una, de las que según Rosie Broadley es una de las favoritas de McCartney, muestra a George Harrison con unas gafas de sol relajándose con una bebida y un cigarrillo junto a una piscina unos días después de que Los Beatles actuaron ante millones de personas en el exitoso programa de televisión estadunidense The Ed Sullivan Show.

Íntimas y personales

Otra instantánea tomada en Washington retrata a una joven mirando a McCartney a través de la ventanilla de un coche.

“Muchas fotografías son muy íntimas y personales ... y por eso se llama Los ojos de la tormenta –explica Broadley–. Es el interior mirando hacia fuera”.

Con imágenes tomadas en Londres, París y Estados Unidos, la exposición estará abierta hasta octubre de este año.

El museo también ha puesto a la venta el libro que acompaña a la exposición, 1964: Eyes of the Storm, que incluye 275 de las imágenes de Paul McCartney de ese momento símbolo en la historia de la música. El texto incluye Beatleland, introducción de Jill Lepore, historiadora de Harvard y ensayista del New Yorker.