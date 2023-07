Música y revitalización de las lenguas indígenas

Como parte del programa artístico, que se realizará en el patio central de la Prepa Juárez, destaca la presencia de Son Ellas en la inauguración oficial de la feria y la del grupo de rock Yucatán a Go Go. También se contará con la presencia del grupo Mikistli, rock en náhuatl; la banda Ramón a Go Go y los Salvajes Hawaianos, además de Fandanguito, un coro infantil y juvenil de la Casa Museo Agustín Lara.

El 22 de julio tendrá lugar el cuarto Encuentro de Escritores en Lenguas Indígenas, cuyo objetivo es preservar, revitalizar y promover a las lenguas originarias y su literatura. Al siguiente día, el domingo 23, se llevará a cabo el quinto Encuentro de Ilustradores, con presentaciones editoriales y conversatorios en modalidad virtual y presencial.

Hasta el año pasado estos encuentros eran virtuales y este año ya vamos a tener presentaciones en vivo para que podamos conversar con los autores , festejó García Cuevas.

En modalidad presencial se realizará el conversatorio con Mardonio Carballo sobre la inclusión de los pueblos indígenas en el diálogo nacional a través de los medios de comunicación, mientras la joven cantante Afrikka Merith ofrecerá el recital en lengua oluteca La voz joven del Sotavento.

Del 28 al 30 de julio se llevará a cabo el 23 Encuentro Estatal de Mediadores de Lectura, dentro del cual se reconocerá la trayectoria de mediadores de las cinco regiones de Veracruz.

Se estima que en los pasillos del Colegio Preparatorio de Xalapa se instalen 61 expositores con más de 200 fondos editoriales.