n el desamparo y sin opción está hoy quien en la oposición al gobierno busca una alternativa política. Mucho ruido y pocas nueces es lo que, a través de llantos que intentan ocultar la ausencia de un proyecto, ofrece el bloque opositor cuyo Frente Amplio se reduce a diario con una depuración en la que los corruptos son acusados de serlo por los mismos que dentro de su propio grupo formaron parte de las administraciones más corruptas durante las últimas décadas.

El significado que se construye de nada más escuchar la palabra PRI se ha convertido, merecidamente, en sinónimo de lo opuesto a la democracia, honradez e incluso decencia, y a pesar de que dentro de las filas de este partido han militado –y militan todavía– personas de valía, que vaya usted a saber por qué buscaron en el alguna vez revolucionario –y hoy ya ni siquiera institucional– una opción de partido político para desempeñar un cargo público, el PRI pasará a la historia como la organización más nociva en la historia política de México.

En su mayoría los priístas han mostrado y confirmado pertenecer a una clase que en lugar de trabajar en favor del bienestar del pueblo abusa de él para, al empobrecerlo, enriquecerse a sí misma. ¿Qué sucede hoy dentro del PRI que en estampida lo abandonan gobernantes, representantes populares y cuadros de abolengo que acusan a su dirigencia de ser exactamente lo que el mismo partido ha sido siempre? Huyen del nido en que durante tanto tiempo ellos mismos empollaron la impunidad para dar alas a la corrupción.

Políticos como Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu Salinas o Eruviel Ávila, cómplices durante años de una clase política que se valió del abuso y de las mismas prácticas que hoy dicen repudiar, aparentan despertar de un larguísimo letargo que supuestamente les habría impedido ver durante décadas lo que ahora acusan. ¿A poco apenas hoy el PRI padece de las enfermedades que denuncian? ¡Por favor!