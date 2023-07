E

l proceso de selección de candidatos o candidatas a la Presidencia de la República ha sacudido todo el entablado político del país. Todas las corrientes ideológicas se han agitado y reclaman incidencia o al menos ser considerados en la toma de decisiones.

Es el caso de la derecha y la ultraderecha mexicanas. Ambas reclaman un derecho de piso en dos cuestiones centrales. Una, el rechazo a la candidatura de Xóchitl Gálvez por considerarla una izquierdista encubierta. Y segundo, ante la invitación de Eduardo Verástegui a Lilly Téllez a unirse a Viva México, se ha encendido un interés para construir una verdadera alternativa política de derecha y ultraderecha en México.

La piedra angular de la derecha mexicana es el ex actor Eduardo Verástegui. Cercano a Steve Bannon, estratega ultraconservador ex asesor de la Casa Blanca. Verástegui es ahijado político del ex presidente Donald Trump. Recordemos que recientemente se celebró un cónclave de la ultraderecha internacional en México los pasados 18 y 19 de noviembre de 2022, organizado por la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC). Ahí se reunió la crema y nata de los derechistas de América y Europa. Trump envió un mensaje grabado, exaltando la figura de Verástegui. Remarcó la misión de los conservadores de todo el hemisferio para, unidos, defender a Dios, la familia y la patria. También dijo: “Necesitamos detener la propagación del socialismo y no dejar que continúe corriéndonos de nuestra región o de nuestras tierras… Y gracias de nuevo, Eduardo, por su destacado liderazgo”.

En ese acto, ante decenas de activistas de la derecha internacional, que incluían al español Santiago Abascal, de Vox; Lech Wałęsa, Christopher Landau y Steve Banon, entre otros, Verástegui anunció planes para crear un partido de derecha verdadera en México , pues Acción Nacional, dijo, no representa la agenda de un verdadero partido conservador. El PAN rechaza sus orígenes y es vergonzante. No se da cuenta de una gran tendencia hacia la derecha en la cultura política contemporánea en el mundo.