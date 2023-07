Cinco. El pasado sábado, con motivo del quinto aniversario de la 4T, AMLO dijo frente a 250 mil personas: “Si se pretende cambiar una realidad autoritaria, injusta y de corrupción, no hay que ser ingenuos, no se va a contar nunca con el respaldo de las élites, y por eso es necesario, por convicción y protección política, aliarse y sostenerse siempre con el pueblo […] lo vamos a lograr entre todos. ¡Me canso ganso!”

Cuatro. De ahí el odio a las mañaneras y a millones que, con alegría, exclaman a lo largo y ancho del país, es un honor estar con Obrador . No obstante, hay una divertida expresión que usa el Presidente desde su histórico discurso de 2018, desconcertando a foráneos y no tan foráneos: “En tres años, ‘me canso ganso’, estará funcionando el nuevo aeropuerto internacional de México y dos pistas adicionales en la base de Santa Lucía”.

Dos. Respuesta: El liderazgo popular . Aunque así dicha, la expresión se presta a múltiples conjeturas. Bien. No voy a ensayar una más, y transcribo las palabras del doctor en filosofía Bernardo Cortés Márquez, de la UNAM: Los liderazgos son una producción de los pueblos y su surgimiento es posible y necesario porque la materia de la que se genera es la comunidad real, construida por los cuerpos concretos de las personas, con la capacidad ética de asumir en su singularidad una relación de ­responsabilidad .

no. Vía WhatsApp, mantengo comunicación con amigos, periodistas, académicos y dirigentes políticos de América Latina. Todos guardan distintas edades, intereses, experiencias, derroteros políticos y filiaciones ideológicas. Pero si en pocas palabras tuviera que expresar qué llama su atención cuando tocamos el tema México , aquí va: ¿No se cansa AMLO de hablar todas las mañanas de lo que acontece en el país y en el mundo? ¿Qué lo sostiene?

Seis. En un sondeo del colega Enrique Galván Ochoa ( La Jornada , 26/5) aparecieron datos reveladores acerca de cuál debería ser la posición ideológica y económica del futuro Ejecutivo federal. Votaron mil 640 personas: 62 por ciento votó por un gobierno de izquierda, y 29 por ciento más a la izquierda que el actual .

Siete. Aunque… ¡cuidado!, porque el poder real no dará el brazo a torcer. En otro texto valioso, el sicoanalista argentino Sebastian Plut escribe: El persistente y creciente odio hacia el populismo es la expresión de la cada vez mayor imposibilidad de creer en la derecha. Quizá parezca paradójico, pero esta premisa permite que los hechos examinados resulten inteligibles. Es la consagración del poder de la mentira: haber comprendido que el engañado solicitará seguir siéndolo y que el dolor rabioso por haberse ofrecido a esa operación continuará dirigiéndose hacia quienes intentan mostrarle la realidad, vuelta ominosa ( Página 12, Buenos Aires, 6/1/22).

Ocho. Para los realmente entendidos en asuntos del pueblo, la frase me canso ganso es utilizada para destacar que estamos seguros de algo, o que estamos seguros de lograr algo. Y esto se dice porque los gansos son un ave migratoria cuyo vuelo es largo, pero siempre organizado y seguro, y su acomodo es ejemplar al rotar siempre con liderazgo.