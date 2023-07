David Brooks y Jim Cason

Corresponsales

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de julio de 2023, p. 18

Nueva York y Washington. La Jornada: ¿Qué implica que ha reaparecido la palabra socialismo en Estados Unidos?

Noam Chomsky: Es revelador lo de la palabra socialismo en Estados Unidos. Más allá de las dictaduras, no hay otro país como Estados Unidos donde no se podía usar la palabra socialismo. Estados Unidos es el país más libre del mundo, pero el más adoctrinado, y esas cosas están relacionadas. Cuando uno tiene libertad, tienes que asegurar que algunas personas no la usen y, por tanto, se requiere del adoctrinamiento… Y no sólo fue la palabra socialismo, sino hasta los años 60, tampoco podías usar la palabra capitalismo literalmente.

¿Y qué es este socialismo [del cual se está hablando]? Había un artículo en el Financial Times de uno de los directores que decía, sólo medio bromeando, que si Bernie Sanders estuviera en Alemania, podría ser del partido cristiano demócrata por sus posiciones… y no es falso eso. ¿Cuáles son sus demandas? Acceso universal a servicios de salud. ¿Quiénes no tienen eso [en el mundo de países avanzados]? Por educación superior gratuita, ¿alguien sabe de eso en México? Esas son sus propuestas radicales… Pero el hecho de poder usar la palabra socialismo, en su significado de una la democracia social moderada, es ya un paso adelante. Rompe algunas barreras.

LJ: ¿Qué se debería percibir desde América Latina y México sobre el potencial para el cambio progresista en Estados Unidos? ¿Hay cambios por lo menos retóricos en el programa de Joe Biden? ¿Ha influido el movimiento de Sanders?

Chomsky: Definitivamente. Por ejemplo, en el programa de Biden sobre cambio climático–, tema que si no resolvemos, todo lo demás queda anulado. Cuando Biden llegó al puesto, tenía un programa sobre clima moderado, mucho mejor que todo lo anterior, no perfecto pero mucho mejor que los anteriores. ¿De dónde lo sacó? Pues de grupos activistas como el Sunrise Movement, el cual ocupó varias oficinas de la legislatura, incluyendo la de la entonces presidenta de la cámara baja, Nancy Pelosi, y exigieron un avance. Ordinariamente serían expulsados por la policía del Capitolio, pero no en esta ocasión. La diputada Alexandra Ocasio-Cortez, quien llegó sobre la ola de Sanders, entre otros, se sumó a esa protesta… Poco después, ella junto con el senador veterano Ed Markey presentaron un proyecto de ley proponiendo lo que llamaron un New Deal verde. No prosperó, pero sí nutrió lo que finalmente es un programa sobre cambio climático de Biden bastante decente.

Los republicanos estaban 100 por ciento en contra de esa iniciativa, junto con un par de derechistas demócratas… quienes lograron diluirlo, pero no lograron anularlo y lo que quedó tiene algunas partes buenas.

LJ: Cambiando de tema, queríamos retomar algo que platicamos hace tiempo en otra entrevista: la supuesta promesa del acceso universal a la información en la edad digital. Al parecer, ese acceso no ha llevado a un nivel más inteligente ni informado de debate político en Estados Unidos ni otras partes del mundo. ¿Por qué?