Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de julio de 2023, p. 16

El juez federal Daniel Ramírez Peña (señalado en enero pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador de haber liberado por causas menores a integrantes del crimen organizado) absolvió al ex magistrado Isidro Avelar Gutiérrez del cargo de enriquecimiento ilícito que le imputó la Fiscalía General de la República (FGR).

En 2019, Avelar Gutiérrez fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de tener vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Fuentes del Poder Judicial de la Federación (PJF) mencionaron que el juez Ramírez Peña reconoció que el ex magistrado incurrió en delito al incrementar su patrimonio en 12 millones de pesos por la venta irregular de un inmueble y que esa cantidad no correspondía a los ingresos obtenidos por su empleo. Sin embargo, el juzgador determinó que el ilícito no lo cometió Avelar Gutiérrez en la función pública, sino en su vida personal, por lo que no encuadraba en el delito de enriquecimiento ilícito.

En mayo de 2019, Sigal Mandel-ker, entonces subsecretaria del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera, aseguró en una conferencia de prensa en Palacio Nacional que “la corrupción de funcionarios como Isidro Avelar Gutiérrez y Roberto Sandoval Castañeda (ex gobernador de Nayarit, ahora preso) es clave para la letal estrategia de crecimiento del CJNG y otras organizaciones narcotraficantes y con frecuencia permite que sus miembros operen con impunidad”.