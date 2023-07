Otras voces (poco más de 30) se dieron cita entre lunes y martes con testimonios, convocados por la Comisión para la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990. Entre los participantes en el Diálogo por la Verdad figuró Francisco Javier Martínez Mejía, ex militante de las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo (FRAP), quien narró que fue miembro del FER y luego, en 1973, uno de los fundadores de las FRAP, organización que desapareció ante el asedio absoluto del Estado mexicano.

Tras la fuga, mi madre llegó a ver a mi hermano tres o cuatro veces; yo lo vi una vez. Mi casa siempre fue vigilada. Mi hermano murió el 16 de julio de 1976, seis meses después de escaparse. Su batalla era justa y el tiempo nos ha dado la razón: lucharon contra la FEG y ya no existe; lucharon contra el PRI y hoy vemos cómo está. Lo que sí tenemos como herida abierta es lo que respecta a nuestros desaparecidos, y ahí sí pedimos justicia , dijo.

“Empezamos con el secuestro del cónsul gringo y la liberación de 30 compañeros. Para 1977 ya habíamos hecho experiencia político-militar con las FRAP. Habíamos concluido que teníamos que irnos a la guerra popular prolongada y enfrentar al PRI en todos los terrenos”, dijo.