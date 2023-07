La ahora ex priísta Claudia Ruiz Massieu dijo ayer que ella y sus tres compañeros buscarán constituirse en un grupo de senadores independientes. No nos integraremos a otra bancada, vamos a actuar los cuatro como independientes, pero desde luego que permaneceremos como parte del bloque de contención, porque seguimos estando en la oposición , añadió.

Ruiz Massieu apuntó que con su salida del PRI, al grupo parlamentario priísta ya no le corresponden la vicepresidencia de la mesa directiva ni las presidencias de dos comisiones que tiene y otras tantas secretarías. Es lo natural ante la disminución en el número de sus senadores.