Añadió que se debe defender todo lo avanzado, como los apoyos para adultos mayores, personas con discapacidad, jóvenes y estudiantes; traer más inversiones a México y que los salarios suban más, porque se han ido recuperando pero falta, por que en 40 años no aumentaron.

Expuso que se requiere igualdad de género, dado que la primera justicia es que las mujeres sean consideradas, respetadas y respaldadas. Exigió trabajar para que haya respeto y vidas sin violencia, pues ya se tiene a la Guardia Nacional, pero se necesitan otros pasos como fomento a actividades artísticas, culturales y deportivas.

Pidió seguir luchando contra la corrupción, porque la batalla no ha terminado; detener los abusos contra mexicanos que viven fuera del país y trabajar en el desarrollo social.

Sobre la encuesta para designar a quien coordine la defensa de la 4T, declaró que es la primera vez que un Presidente evita el dedazo y en su lugar se preguntará al pueblo.