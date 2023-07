Enrique Méndez

Miércoles 5 de julio de 2023, p. 8

A pesar de las crisis, fallas y errores que lo llevaron a perder la Presidencia de la República en 2000 y en 2018, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tuvo la capacidad de lograr acuerdos y consensos internos, los dirigentes de entonces se hicieron a un lado, pero el actual Alejandro Moreno Cárdenas echó a perder al partido, lo llevó al precipicio, de donde es complicado que salga , asegura el senador Miguel Ángel Osorio Chong.

En entrevista con La Jornada, un día después de que él y otros tres senadores, así como otros 250 políticos del tricolor, renunciaron a su militancia, el ex secretario de Gobernación informó que hay acercamientos con otras fuerzas políticas, aunque por el momento no se irán a otro partido. Incluso, hacia 2024 planteó que si a pesar de Alejandro Moreno, la oposición logra una buena candidatura, acompañaremos, pero todavía no hay una decisión tomada.

Su salida del tricolor estuvo precedida de una serie de desencuentros con Alito, que tuvo su colofón en marzo, cuando Osorio Chong dimitió como coordinador de la bancada en el Senado. Les he dejado el cargo para sus pretensiones , expuso entonces.

El viernes pasado comenzó a difundirse la versión de que él y un grupo de priístas dejarían el partido. El también ex gobernador de Hidalgo recordó que, antes del anuncio, comunicó su decisión a los ex dirigentes del tricolor Roberto Madrazo, Dulce María Sauri, Pedro Joaquín Coldwell y Mariano Palacios Alcocer. No para invitarlos a seguirme, sino para informarles , puntualizó.

–¿Y qué le respondieron?

–Los voy a ventanear , pero que coincidían en cómo está el partido. Ellos habrán de esperar ver qué hacer hacia adelante. Es pública su postura, porque algunos de ellos firmaron la carta de solicitud de renuncia de Alejandro.

Para Osorio Chong, la debacle del PRI no comenzó en 1997, cuando por primera vez perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, durante la Presidencia de Ernesto Zedillo.

Asegura: “quien lo echó a perder fue esta dirigencia. El PRI logró la modernización del país. Tuvo fallas y errores, pues sí, pero también muy grandes aciertos.

“En 2000 perdimos la Presidencia, pero en 2003 se recuperó la Cámara de Diputados y se ganaron muchas gubernaturas. En 2006 no se ganó la Presidencia, pero sí la elección intermedia en 2009. Se recuperó la Presidencia en 2012, porque las dirigencias entendieron sus tiempos y momentos: cuando no salieron bien las cosas, se hicieron a un lado. Éste ha perdido todo y no lo entendió, acomoda sus números. Y quiere hacerle como este gobierno, ver al retrovisor. No asume sus culpas ni sus responsabilidades.

–¿Estamos viendo el fin del PRI?

–Por cómo se hizo del PRI Alejandro Moreno, será muy complicado salir de estas condición. De haber una elección democrática para que otros asuman la dirigencia, habría posibilidad. Lo enfrentaríamos, pero él controla los órganos del partido y decidirá, a su estilo, bastante mal.

–¿Por qué dice que Moreno Cárdenas se hizo del PRI? Francisco Labastida ha dicho que hubo un pacto con Enrique Peña Nieto y el presidente Andrés Manuel López Obrador para la elección de Alito.

–Rechazo ese pacto. No creo que se haya hecho algo así entre Peña Nieto y López Obrador para que Alito fuera el dirigente. Fue un proceso cuestionado, pero al fin lo hicieron los priístas. Lo que habría que ver es si después Alejandro Moreno no pactó con el Presidente.

–¿Tanto así?

–Sí, claro. Y él lo presume. ¿Dónde se hizo del PRI? En 2020 en una sesión por Zoom del Consejo Político nacional tricolor, en el que modificó todo para concentrar todas las decisiones. Por eso nos fuimos al INE y al Tribunal Electoral y le validaron las modificaciones estatutarias.