Vamos a poder con todos los que me pongan enfrente, aunque el jefe de campaña sea el mismísimo Presidente de la República, aquí lo vamos a esperar , sostuvo la senadora, quien realizó en bicicleta sus traslados a cada partido.

Reconoció que Vicente Fox le abrió las puertas del PAN y la integró a su gabinete, por su origen y trabajo por la causa indígena.

A los panistas les pidió que no se enojen con ella por no tener una creencia. “No tengo acta de matrimonio y tengo 30 años con el mismo marido. He sido una mujer honesta como funcionaria pública, los puedo mirar a los ojos y les puedo decir: ‘nunca me he robado un centavo’”.

Yo, añadió, no estaba en el radar de nadie , quería ser candidata a jefa de Gobierno de la Ciudad de México, pero “estoy muy conmovida con el apoyo de los ciudadanos porque el presidente de la República no se dio cuenta de que al cerrarme la puerta, miles de ciudadanos me abrieron las suyas.

“Se crearon los Xóchitl Lovers que juntaron más de 50 mil firmas pidiéndome” ser candidata a la Presidencia de la República; hoy más de 60 mil que quieren sacar firma, si cada uno de estos voluntarios saca tres, ya la hicimos, vamos a tener más de 150 mil firmas .

El enemigo, agregó, “no está aquí, al adversario directamente lo tenemos en Palacio Nacional. Ahí quieren tratar de descalificarme, intentan vincularme a personajes a los que les tengo respeto, pero a mí, ningún hombre me ha hecho… Todos los machos que se me han presentado enfrente, simplemente los hago un lado, voy de frente, no me quito”.

Los aspirantes entregaron en PAN, PRD y PRI los documentos de su registro, entre ellos el compromiso de respetar el método y resultados, así como el aval a la ley 3 de 3. La firma de este último documento, sin embargo, no bastó para que Gabriel Quadri esté en el proceso. Nadie objetó su participación, a pesar de que está en la lista de agresores por violencia de género contra la diputada de Morena Salma Luévano.

También reapareció José Luis Preciado, ex coordinador de los senadores del PAN, para participar en esta contienda.