Miércoles 5 de julio de 2023, p. 2

Adolfo Gilly, uno de los grandes pensadores de México y un comprometido militante de la izquierda en América Latina, historiador y periodista, falleció ayer de muerte natural a la edad de 94 años. La familia informó que las exequias fueron privadas y su cuerpo fue incinerado.

El intelectual, quien nació en Buenos Aires, Argentina, en 1928, sostenía que uno se encamina a la rebelión por sentimientos, no por pensamientos , en entrevista con la británica New Left Review. Ahí refirió que su compromiso inicial con el movimiento revolucionario llegó primero; los libros, después. Lo que leía parecía de veras que confirmaba lo que mi experiencia y mi intuición ya me habían indicado .

Gilly puntualizó que quizá el sentimiento verdaderamente crucial es el de justicia: la constatación de que tú no estás de acuerdo con este mundo .

Claudia Sheinbaum, ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, publicó en su cuenta de Twitter: Querido Adolfo, siempre te recordaremos con cariño. Compañero de tantas luchas. Un referente ético y político. Pensador y estudioso de la historia nacional, de izquierda, de principios y congruencia .

El historiador Paco Ignacio Taibo II se refirió a la triste noticia de la partida de Gilly, a quien describió como una figura clave en la República que se está construyendo .

El director del Fondo de Cultura Económica mencionó que Gilly fue quizá el autor que hizo la mejor crónica de lo que fue el cardenismo original. Adolfo deja detrás su cariño, su rigidez afortunada, su talento, su buena voluntad, su buena letra y su buena pluma .

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lamentó el fallecimiento del doctor Gilly, profesor emérito por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quien por más de 30 años desarrolló su labor de docencia e investigación en la máxima casa de estudios.

En redes sociales, destacó que el historiador fue un defensor e impulsor de las mejores causas desde la izquierda universitaria .

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, también se sumó a los mensajes de condolencias. En Twitter expresó: Descanse en paz el historiador Adolfo Gilly, referente intelectual de la izquierda en México .

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez resaltó que Gilly siempre acompañó solidariamente las luchas por los derechos humanos.

Recordó especialmente su cercanía con víctimas y organizaciones en la represión de San Salvador Atenco, estado de México, en 2006, y en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.

Adolfo Atilio Malvagni Gilly obtuvo la ciudadanía mexicana en 1982 y fue colaborador de La Jornada sobre temas como la globalización y el movimiento zapatista. Además, escribió numerosos libros sobre la historia y la política de México y América Latina.