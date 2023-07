Con el éxito llegaron las malas compañías y mañas. El acceso a las drogas fue determinante en el desarrollo de su carrera. Se enganchó y Willie Colón decidió separarse de él. En un principio Lavoe se sintió traicionado y no comprendió las razones, dependía mucho de Colón y la retirada de su amigo le causó inseguridades y una sensación de abandono. Sin embargo Willie no se fue del todo y en el momento de lanzar su primer disco en solitario La voz (1975) Willie se encargó de la dirección, producción y arreglos.

A principio de los ochenta Héctor fundó su propia banda, pero al no estar acostumbrado a la responsabilidad de mantener y dirigir una orquesta tuvo una recaída nerviosa que fue diagnosticada como esquizofrenia incurable. Se retiró un tiempo y regresó para producir uno de los más grandes éxitos en la historia de la salsa El cantante, canción escrita por Rubén Blades pensada para él, pero que cedió a su amigo y éste la convirtió en su sello de identidad.

Los años por venir fueron marcados por sucesivas subidas y bajadas. Cada vez que regresaba con ímpetu, el éxito del regreso llevaba dentro de sí la semilla de un futuro fracaso.

Su atormentada vida personal y una serie de percances familiares le hicieron entrar en una depresión tal que lo obligó retirarse de los escenarios y de los estudios de grabación.

A finales de 1988 regresó como el ave fénix, cantando mejor que nunca, con una apariencia revitalizada, lo que hacía pensar que lo peor había pasado. Sin embargo, a finales de ese mismo año cayó desde el noveno piso de un hotel en Puerto Rico en situaciones no muy claras que hizo suponer que se trataba de un suicidio. Tras este lamentable percance nadie supo de él hasta su presentación en el homenaje a Las Estrellas de Fania en el Meadowlands Arena. Aquella noche de julio de 1990 se le vio cantar en silla de ruedas. Desde luego ya no era aquel jiribilloso cantante de los cantantes, sino un ser lastimoso que no podía caminar por sus propios medios y que para saludar a su gente tuvo que ser izado por un grupo de amigos.

Aquel deprimente cuadro hizo llorar a muchos de sus simpatizantes Quienes no obstante le rindieron la gran ovación de la noche y lo arroparon con la bandera puertorriqueña. Héctor Lavoe se retiró con lágrimas en los ojos y de nueva cuenta nadie supo de él hasta el día de su muerte acaecida el 29 de junio de 1993.