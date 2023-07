U

na glosa: Soy el sueño de un manzano / que florecido se vio, / ¿ o lo so ñé ? Qu é s é yo. // La claridad me entendía / y el sonido del arroyo / y era mi voz el apoyo / del sol, que solar ardía. / Mi corazón me decía / este latir no es en vano / y esta luz te echa una mano, / ¿te das cuenta?, en armonía / con el pesar que sentía / soy el sue ñ o de un manzano. // Era yo sólo un contento / después de tanto pesar / y más que hablar fue cantar / aquel matinal momento. / De hadas no era, cierto, el cuento, / ¿o sí? No diré que no. / De pronto nada se oyó / y el silencio se escuchaba / a sí mismo y se miraba / que florecido se vio. // Vaya, dije, vivo estoy, / y así ha sido siempre, veo / que estoy vivo y no lo creo, / desde siempre, no desde hoy. / Soy arena de oro y soy / esta claridad que no / me tocaba, y me tocó / a esta hora inusitada / como puntiaguda espada, / ¿ o lo so ñé ? Qu é s é yo.

Una canción: La luz que mis ojos llevan / de ellos no es, es toda tuya, / y por más que de ella beban / no se cansan de que fluya. // Más bien descansan en ella, / en tu luz, que es toda mía, / beben la luz de tu estrella / mis ojos. Falta me hacía. // Cuánta falta, cuánta, cuánta, / pero hoy por ti estoy completo, / ora ni el diablo me espanta. / El universo soy, quieto. // La luz de tus ojos fue / la salvación de los míos. / Por fin ya saben por qué / de mí quedaron vacíos.