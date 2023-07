A

cusar a un tercero de misógino y machista se ha convertido en muletilla cuando cualquier funcionaria, legisladora, candidata, representante de la sociedad civil o conexos es denunciada por incumplimiento de sus funciones o proceder en sentido contrario a lo originalmente prometido, y de ello hay suficientes muestras en el gobierno federal, en la autodenominada oposición, en los poderes Legislativo y Judicial, y en cualquier otro sector o actividad pública.

De ahí que nada fuera de lo común resulte la primera reacción de Xóchitl Gálvez al anuncio presidencial de que ella sería la candidata de la oposición a la Presidencia de la República, tras el visto bueno de la oligarquía mandona. Y ante tal pronóstico, la reina de los albures en automático acusó de machista a López Obrador, aunque es de subrayar que la hidalguense pobre (o pobre hidalguense) sí falló en aquello de que el mandatario mexicano no puede concebir que una mujer fuerte y capaz pueda ganar por sí misma , y en la tienda de enfrente hay sobradas pruebas de que es todo lo contrario.

Textualmente, lady amparos dijo a López Obrador: usted dice que fulano o zutano me van a poner de candidata porque no puede concebir que una mujer fuerte y capaz pueda ganarse por sí misma una posición en la política. Usted no puede imaginar que una mujer obtenga una candidatura por méritos propios, porque usted es machista. Usted me entregará la banda presidencial, misma que recibiré con una amplia sonrisa, pues nadie en la vida me ha regalado nada y así como yo, hay millones de mexicanas que sin la ayuda de nadie luchan por lo que creen y salen adelante . Dicho lo anterior, agarró la bicicleta (no la vayan a agarrar como a Gabriel Quadri con su farsa de la combi) y se fue a registrar como aspirante a abanderar al Frente Amplio por México; vamos a poder con todos los que me pongan enfrente, así sea que el jefe de campaña (de Morena y aliados) sea el mismísimo Presidente de la República ( La Jornada, Alma Muñoz y Néstor Jiménez).