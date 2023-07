T

ras reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador y en espera de su confirmación por el Senado, la nueva canciller Alicia Bárcena sintetizó en seis puntos lo que será su política de diplomacia efectiva. Sobresalen los siguientes: 1) mayor atención y asistencia a la diáspora mexicana en Estados Unidos y más integración económica con América del Norte; 2) integración económica, educativa, cultural y cooperación para el desarrollo con América Latina y el Caribe, y 3) consolidación de la cooperación para el desarrollo con pueblos hermanos a través de #SembrandoVida y #JóvenesConstruyendoElFuturo. La nueva canciller Bárcena sustituye, como es sabido, a Marcelo Ebrard, quien anda en campaña con el objetivo final de convertirse en Presidente de la República. Le tocaron días muy difíciles, la pandemia y las tensiones recurrentes con el gobierno de Estados Unidos. El presidente López Obrador reconoció y agradeció su eficaz desempeño.

Superpoderosos

El Poder Judicial se ha convertido en un superpoder que opera con sus propias reglas sin que se sienta obligado a darle cuenta de sus actos a los contribuyentes, que son los que pagan su tren de vida. Todos los días surgen casos de abusos. Los miembros de la familia Jenkins de Landa denuncian que hemos sido víctimas de la ambición de un grupo de abogados, jueces y funcionarios que operan ilegalmente al amparo del poder . ¿Nombres? Luz María Ortega Tlapa, jueza federal octava de distrito de amparo en materia penal adscrita a la Ciudad de México, e Iván Aarón Zeferín Hernández, ahora adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Pachuca, Hidalgo; Roberto Yáñez Quiroz, 24 civil, y José Manuel Salazar Uribe, 60 civil, jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Dicen que en 11 ocasiones, sin justificación alguna, la jueza Luz María Ortega Tlapa ha diferido la audiencia de nuestro caso, evadiendo impunemente la emisión de la sentencia que reconozca el quebranto constitucional que sufrimos. Así se las gastan.

Tu fondo de ahorro

Discretamente, pero no tanto como para que no se supiera, Vicente Fox metió tijera a cuentas de las Afore que supuestamente no tenían movimiento. ¿Qué fin tuvo el dinero? No se sabe, pero era mucho. Actualmente hay 18.4 millones de cuentas en las Afore no reclamadas por los trabajadores mexicanos, las cuales tienen 200 mil millones de pesos acumulados. Guillermo Zamarripa, presidente de la Amafore, dice que “tenemos un gran reto de comunicación.