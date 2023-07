Acotó que el caso (de Atenco) fue llevado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ser una cuestión delicada. Se ordenó crear una comisión investigadora, la cual concluyó que la actuación de la PFP había sido correcta y que no hubo violaciones .

Señaló que volvió al sector público por invitación del gobernador morenista Salomón Céspedes Peregrina, y arguyó: Si no me llaman, yo no voy. Yo no pido chamba. A mí me han hecho invitaciones y yo con mucho gusto participo si puedo contribuir .

En tanto, Javier Aquino Limón, jefe de oficina de Salomón Céspedes, fue designado ayer secretario de Gobernación, cargo que dejó vacante el sábado Julio Huerta Gómez con la finalidad de buscar la gubernatura de Puebla y coordinar el proyecto político de Claudia Sheinbaum en el estado.