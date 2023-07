The Ballad of Darren, su segundo álbum en 20 años, fue una sorpresa para todos, incluidos los miembros de Blur.

Pero está bien, me inclino hacia mi lado triste. No me siento tan lejos de la felicidad. Me siento cómodo con la melancolía , explicó.

De hecho, Albarn admite que su personaje descarado y feliz de la década de 1990 nunca fue un ajuste natural.

Tenía ataques de pánico, de todo , dijo.

"El yoga me ayudó enormemente. Primero fue la heroína, que me saqué de encima hace como 100 años. Y ahora el yoga”, confesó.

Si lo practico casi todos los días, estoy tranquilo. No entiendo porque no es enseñado en las escuelas, es absurdo.

Y ahora son los jóvenes los que vienen a los conciertos de Blur.