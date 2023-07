Juan Ibarra

La Jornada

Miércoles 5 de julio de 2023, p. 7

Placeada, el más reciente documental de Alejandra Sánchez, tiene como eje la vida, las motivaciones y las condiciones de Gabriela, una ex sicaria que pasó alrededor de 20 años en la cárcel pagando por sus crímenes. Lo que quería era contar su historia. Entender de una u otra manera cuáles eran los orígenes de la violencia de Gabriela. También había leído una tesis de una investigadora norteña que entrevistó a muchos sicarios, y querían matar a sus figuras tutelares. En ese sentido me parecía que Gabriela cumplía con eso , señaló la documentalista en entrevista.

El proyecto comenzó por la inquietud y el interés de comprender mejor el clima de violencia que afecta al país. De modo que Alejandra se puso a investigar desde distintas perspectivas las causas por las que las personas terminaban formando parte de esos círculos. Con un mayor conocimiento sobre el tema, a la cineasta se le empezaron a ocurrir los posibles individuos inmersos en ese entorno.

Quería trabajar con una mujer que fuera adolescente de preferencia, porque también había leído que al año son enrolados numerosos niños y niñas por el crimen , indicó Sánchez.

La documentalista fue primero a centros juveniles de readaptación social, pero no tuvo mucho éxito hasta que una custodia le habló de Gabriela, quien acaba de ser liberada.

Se puso en contacto con ella, comenzaron a hablar y el proceso se prolongó por cinco años debido a la pandemia y las dificultades para obtener recursos. A Gabriela le aseguró que cuidaría de su dignidad, pero tampoco puedo justificar nunca que alguien jale el gatillo para quitarle la vida a otra persona . Más que juzgar a su protagonista, Sánchez buscó entender lo que la había llevado hasta donde se encontraba, este camino de necesidad de pertenencia, de complicidad con su amiga Ana, de la excitación que le provocaba también .

Personaje estigmatizado