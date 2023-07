En 2023 se han presentado 19 iniciativas en Estados Unidos para regular las redes sociales, el enfoque se concentra en controles parentales, requisitos de edad, transparencia y educación. No obstante, también hay iniciativas para acotar el diseño adictivo de estas aplicaciones, pero no se especifica qué características se consideran adictivas, recupera un informe del banco inglés Barclays.

De acuerdo con Barclays, el riesgo para los inversionistas no es la regulación por sí misma ni la presión social que hagan inviables los modelos de negocios de las plataformas. Sin embargo, las normas sí podrían volverse “un lastre estructural para los ingresos si disminuye la participación de los usuarios y la publicidad se ve afectada.

“Las plataformas de redes sociales continúan dependiendo de los ingresos por publicidad (…) si tienen menos usuarios o si éstos pasan menos tiempo en las plataformas, los anunciantes pueden decidir gastar sus dólares de mercadotecnia en otra parte”, enfatiza el banco de inversión. Exhibe que este tipo de ingreso representa 97 por ciento de Meta, y 10 por ciento de Alphabet.

Entres los puntos centrales de las regulaciones alrededor de las redes sociales se encuentran: 1) mejorar los controles parentales; 2) fijar límites de tiempo; 3) restringir funciones, publicidad y recopilación de datos; 4) verificar la edad; 5) aumentar la transparencia y la educación; y 6) prohibir el diseño adictivo.

Barclays destaca que la restricción de la tecnología persuasiva tendría el mayor impacto en el uso problemático de las redes sociales si se aplicara , dado que esta se diseña intencionalmente para volverse adictiva aprovechando las vulnerabilidades sicológicas mediante métodos como recompensas variables intermitentes, aprobación social e interrupción instantánea .

Una de las iniciativas federales, la Kids Online Safety Act, está encaminada a atender el diseño adictivo de las aplicaciones; así como cuatro regulaciones locales: la de California, SB 287; la de Connecticut, An ACT Concerning Online Privacy, Data and Safety Protections; la de New Jersey, Bill A5069, y la de Utah, Social Medial Regulation Act.