▲ Un nuevo caso de corrupción inmobiliaria fue destapado en el complejo High Park Sur, tras la muerte de un médico en un incendio en el piso 24 de la torre A Olivos. Foto José Antonio López

Esto pudo haber ocurrido en cualquier piso y dejado más muertes; (la torre) no tiene ninguna medida de seguridad, son departamentos supercalientes, no circula el aire, son como un horno en tiempo de calor, no hay ventilación, no hay medidas de seguridad, no hay extintores ni lo básico, no hay absolutamente nada; uno no lo percibe hasta que pasa una desgracia , lamentó.

Señaló que en el acta de defunción de su esposo se determinó asfixia química en su variedad de intoxicación por monóxido de carbono . Mencionó que el médico adquirió el departamento en 2017 a un costo de 7 millones de pesos, pero la inmobiliaria Grupo Inmo Sur SA de CV incumplió con la entrega de la vivienda en más de dos ocasiones, hasta que lograron ocuparlo tres años después, en 2020.

Comentó que la tardanza en la entrega del departamento posiblemente muestra que pasó por un montón de irregularidades, mordidas y actos de corrupción , tras recordar que de acuerdo con sus vecinos, los bomberos pasaron por varias complicaciones para acceder al piso 24, mientras que en pocos 12 segundos el piso se llenó de humo .

Tras la conflagración, dijo que los residentes fueron desalojados de la torre Olivo, y que al parecer la aseguradora realiza algunos trabajos de rehabilitación, mientras los vecinos continúan pagando por el mantenimiento del complejo habitacional, que en su caso es de más de 3 mil 400 pesos.

Indicó que hace unos días la FGJ le otorgó la autorización para ingresar al departamento siniestrado y recuperar algunas de sus pertenencias.