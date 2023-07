Según cuenta un refugiado de Comalapa: Si usted tiene una taquería van los de Maiz y te dicen: usted va a ser de la fundación y le pintamos acá. Cuando le diga que tiene que salir, va a salir. Es sólo en la parte temporalera. En Chamic no, porque allí están los otros. Paran el transporte y en menos de tres minutos paralizan todo .

En su guerra contra los del Pacífico, los de Jalisco y Los Huistas decidieron usar a la población de escudo, sometiéndola a través de la Fundación Maiz (supuestamente, Mano Izquierda). Obligan a transportistas, campesinos, representantes de barrio, locatarios, a que, cuando ellos lo ordenan, bloqueen caminos y carreteras. Si no lo hacen, hay venganza.

Más adelante, el 9 y 10 octubre de 2022, una batalla campal se suscitó entre Jalisco y Sinaloa, en Jiquipilas. Un nombre comenzó a difundirse ampliamente: Juan Manuel Valdovinos Mendoza, El señor de los caballos, jefe de Nueva Generación en la entidad. En un mensaje a la población, el también conocido como El Fraile, advirtió: haré lo que esté en mis manos para no dejar entrar a esas lacras de la sociedad llamadas cártel de Sinaloa .

La madrugada del 22 de mayo se inició la batalla de Frontera Comalapa. Duró hasta el jueves 25. Los del Chamic quisieron avanzar por Chicomuselo, por Motozintla y por Paso Hondo. No tuvieron éxito. Finalmente incursionaron por la zona Grijalva, para tomar la cabecera municipal. En el camino limpiaron salvajemente la ruta de campesinos sometidos por Maiz. La zona de ataque fue Nueva Independencia. Pero los de Jalisco llegaron antes, rodearon el ejido y se adueñaron del parque.

Durante 48 horas llovieron balas sin cesar. Los habitantes se encerraron en sus casas y comieron lo que pudieron. El choque escaló. Los drones de ambos bandos sobrevolaron casas, lanzaron bombas y, algunos, fueron derribados por el fuego enemigo. Los de Jalisco sacaron al combate sus monstruos. Se dispararon bazucas. Finalmente, los de Comalapa derrotaron a los de Chamic y recuperaron la comunidad de Lajerío. Hubo una tregua de unas cuatro horas. Todavía los del Pacífico intentaron infructuosamente una contraofensiva. Alrededor de 48 horas después, cuando ya se habían calmado las cosas, llegó el Ejército.

El 25 de mayo, la gente se echó a caminar por los caminos sacacosechas y los de herradura, donde sólo pasan caballos. Cruzaron monte, ríos y bosques. No agarraron apenas nada. Llevaron una morraleta con ropa, comida, agua. No había carros de pasaje. No podían llevar autos particulares porque los narcorretenes impedían el paso. Las comunidades quedaron fantasmas.

Una manta colocada en Mazapa de Madero por Motozintla, colindando con Comalapa, advirtió: “Vamos por ti, Güero Pulseras [el jefe del Pacífico]” y denunció a tres funcionarios presuntamente ligados al narco: Francisco Javier Orantes, subsecretario de Seguridad Pública; Roberto Jair Hernández, director de la Policía Fronteriza, y Marco Antonio Burguete, director de la policía estatal preventiva.

El 27 de junio, hombres armados y encapuchados, levantaron a 16 empleados de la Secretaría de Seguridad Pública. Exigieron para su liberación la presentación con vida de la cantante Vayeli Cyrene Cinco Martínez, raptada el 22 de junio, probable pareja de Fredy Ruiz Güé, lugarteniente de Juan Manuel Valdovinos, y la destitución de tres mandos policiacos (los señalados en la narcomanta de Mazapa), acusados de proteger a los del Pacífico. Los secuestrados fueron puestos en libertad y llegaron a 200 metros de la Academia de Policía para encontrarse con sus familiares.

Hartas de pagar por una rivalidad en la que nada tienen que ver, indignadas por la violencia, decididas a frenar una guerra que no se atreve a decir su nombre, el próximo 14 de julio, las tres diócesis de Chiapas, la comunidad evangélica y multitud de organizaciones sociales y grupos populares marcharán en San Cristóbal por la vida, familia y comunidad.

Twitter: @lhan55