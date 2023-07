Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 4 de julio de 2023, p. 16

Guadalajara, Jal., Obispos y empresarios convocaron a la sociedad a sumar esfuerzos, tejer redes fraternas y concretar acciones para restaurar la paz en el país en un encuentro que forma parte de la preparación del Diálogo Nacional por la Justicia y la Paz en México, el cual se llevará a cabo en septiembre próximo en la ciudad de Puebla.

La reunión, que duró todo el día de ayer, se realizó en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (Iteso, la universidad jesuita de Jalisco), donde participaron 30 obispos y sacerdotes de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), la Confederación de las Uniones Sociales de Empresarios de México (USEM) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Ahí, el arzobispo de Monterrey y presidente de la CEM, Rogelio Cabrera, dijo que la paz no depende de una sola persona, un gobierno, un organismo, una empresa y ni siquiera de la Iglesia. La respuesta debe provenir de todos los sectores respetando la identidad de cada uno para que el diálogo sea realista y se llegue a soluciones concretas .

Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que el encuentro es un reflejo de la necesidad que existe para preservar la paz y la justicia en México, donde la angustia y dolor siembra raíces que rompen con el tejido social y afectan la actividad empresarial y el comercio . De ahí la necesidad de pugnar por una agenda que no polarice ni excluya, sino que fomente la tolerancia, la comprensión y el diálogo .

Eugenio Cárdenas, presidente de la USEM, proyectó un videomensaje del papa Francisco, quien invitó al empresariado a ser creativo y no tener miedo porque de una crisis no se sale solo y, cuando se sale, no se sale igual .