a Pintura en la Pared: Una ventana a las escuelas rurales y a los normalistas rurales es el libro más reciente de Luis Hernández. Periodista y autorizado analista de los movimientos sociales, nuestro autor es un conocedor de primera mano de la lucha magisterial independiente y, si bien en sus trabajos es posible hallar agudas descripciones de la realidad actual, también es posible encontrar profundos análisis que dan cuenta de la dimensión histórica y contextual de los hechos sociales. Es el caso de esta obra que, a la par de que se adentra en la realidad actual, profundiza en las raíces de la formación inicial del magisterio rural.

Aunque el acceso más explícito es el que permite acercarse al movimiento muralista plasmado en las escuelas normales rurales –fundamentalmente a través de los trabajos del artista Hernández Delgadillo–, las rutas que se abren en el texto son múltiples: la propia historia de la formación del magisterio y su profunda imbricación en el devenir histórico y social del país; los trazos biográficos de personajes como José Santos Valdés, Raúl Isidro Burgos, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, Rubén Jaramillo, Othón Salazar, Misael Núñez, Aristarco Aquino, la maestra Tere, Amelia Castillo, Ezequiel Reyes y Vicente Estrada, entre otros, y cuyos nombres aparecen una y otra vez en un relato que se desplaza indistinto entre el pasado y el presente.

En la obra se abre también una ruta dedicada a la historia de las organizaciones sociales y políticas del normalismo, especialmente la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Todas las rutas llevan al México de las desigualdades y a un escenario rural en el que se encuentran quienes toman atole y comen tortilla con chile. En suma, un caleidoscopio que asume las más variadas tonalidades y las más crudas realidades.