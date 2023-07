Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 4 de julio de 2023, p. 12

El presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó contra la nueva ley antimigrante de Florida, Estados Unidos, que entró en vigor el sábado pasado, la cual fue promovida por el gobernador Ron DeSantis. En su conferencia mañanera, el jefe del Ejecutivo llamó a no dar ni un voto a ese político que busca la nominación por el Partido Republicano en 2024.

Desde Palacio Nacional, sin pregunta de por medio, condenó la llamada Ley SB1718 que contiene duras medidas contra la migración irregular en dicho estado: Estamos en contra de la reforma migratoria de DeSantis, el gobernador de Florida, que está en contra de los migrantes. Ni un voto a DeSantis. El que no quiere a su patria no quiere a su madre (al referirse a la comunidad latina en aquella nación). Ni un voto a quienes desprecian a los migrantes. No nos podemos quedar callados .

La citada ley –firmada en mayo pasado y que entró en vigor el 1º de julio– obliga a las empresas a certificar el estatus migratorio de sus trabajadores y sanciona con multas de hasta mil dólares a quienes contraten personas sin documentos, apremia a los hospitales a recopilar la información sobre el estatus legal de sus pacientes y entregarla al gobierno del estado, prohíbe a los transportistas llevar indocumentados a Florida, y en caso de hacerlo se les acusaría de tráfico humano con penas de cinco a 15 años de prisión y multas de 5 a 15 mil dólares, entre otras disposiciones.