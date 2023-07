Y sin mencionar a quienes han salido de esta fuerza política, agregó: No mentir, no robar y no traicionar es letra muerta en su gobierno y su partido, porque usted hoy tiene en algunas embajadas y en su gabinete a personas que antes llamó mentirosos, ladrones, corruptos y traidores, y no lo digo yo, usted y su partido lo han dicho todos los días .

En tanto, reprochó al Ejecutivo federal que recurre a las maniobras más bajas y reprobables para debilitar al frente opositor, esto luego de que por la mañana el mandatario señaló que la panista Xóchitl Gálvez será la definida como abanderada presidencial por el bloque opositor.