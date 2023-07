Expuso que los resultados que ha dado la administración morenista y la experiencia de la 4T no tienen comparación con los rivales, pues son “apabullantes respecto a lo que ellos puedan presentar.

Son dos modelos distintos. El nuestro ya tiene resultados, y a quien pongan del otro lado tendrá que defender su modelo y sus resultados son muy inferiores a los de la Cuarta Transformación , explicó, tras añadir que la oposición argumenta que este esquema va a fracasar, porque defienden el suyo que no mejoró ni la inversión ni la disciplina fiscal.

En conferencia de prensa, que ofrecerá cada lunes durante el periodo de giras y asambleas informativas para elegir al coordinador nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, el ex canciller afirmó que a diferencia de la oposición, el modelo que ha ofrecido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha mostrado ser exitoso en sólo cinco años, por lo que debe mantenerse.

A pregunta expresa sobre la estrategia de que es tiempo de las mujeres, Ebrard consideró que hay que ir más allá del género y ver las capacidades, porque eso es lo más importante, y añadió que desde su perspectiva es tiempo de mujeres, hombres y de quienes tienen otras preferencias.

No apelaría al género, sino a la capacidad de las personas. No votes en función del género de alguien, sino en función de qué han hecho y qué representan , atajó.

El ex canciller reiteró, como lo adelantó en entrevista exclusiva con La Jornada, que si viera una canallada o chicanada del partido en los resultados del sondeo, no lo va a permitir. También comentó que han analizado a las encuestadoras y hay algunas que están en una especie de lista negra porque no son precisas y eso lo vemos todos .

En tanto, detalló las actividades y los gastos diarios desde el lunes 26 de junio hasta el domingo 2 de julio, con un total de 104 mil 520.43 pesos.