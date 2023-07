Te equivocas, Andrés, aquí tu dedito no decide nada. En nuestro proceso democrático son las y los ciudadanos libres quienes deciden, no tú , indicó Creel en redes sociales.

Por separado, Gálvez también se refirió a las declaraciones del mandatario. Expresó que no puede concebir que una mujer fuerte y capaz pueda ganar por sí misma una posición en la política y lo calificó de machista .

En diversos mensajes en Twitter, el legislador agregó: “A diferencia tuya y de tus corcholatas, competiré y me someteré a los resultados del método acordado”.

Momentos después, Gálvez difundió un video en el que se dirigió también al Presidente: Usted dice que fulano o zutano me van a poner de candidata porque no puede concebir que una mujer fuerte y capaz pueda ganarse por sí misma una posición en la política. Usted no puede imaginar que una mujer obtenga una candidatura por méritos propios porque usted es machista , dijo la panista.