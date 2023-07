Néstor Jiménez y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Martes 4 de julio de 2023, p. 3

La renuncia de cuatro senadores a su militancia en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) levantó críticas dentro de este instituto político, donde calificaron la decisión de un intento de encontrar candidaturas en otros lugares. Por separado, Movimiento Ciudadano (MC) abrió la posibilidad de recibirlos, pero aclaró que no hay al momento ningún diálogo en ese sentido.

Tras la renuncia de los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila y Nuvia Mayorga, el coordinador del tricolor en el Senado, Manuel Añorve, señaló que quienes renuncian a su militancia intentan hallar en otros espacios lo que no encuentran en el partido: puestos, posiciones y candidaturas sin trabajar con los priístas.

Al referirse a los cuatro senadores que salieron de su partido, agregó que cuando el PRI y su militancia da, el que aspira lo acepta con gusto, pero cuando el PRI y su militancia exige, el que aspira se va a disgusto .