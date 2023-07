▲ El PRI perdió la ruta con una dirigencia soberbia, criticó Miguel Ángel Osorio Chong al anunciar su salida del tricolor. Unos 250 ex militantes crean Congruencia por México. Foto Roberto García Ortiz

Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Martes 4 de julio de 2023, p. 3

Después de anunciar su renuncia al Partido Revolucionario Institucional (PRI), inconformes con la peor dirigencia de la historia, que hizo pedazos al partido , los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Nuvia Mayorga Delgado y Eruviel Ávila Villegas, así como 250 ex legisladores, ex alcaldes y ex dirigentes locales, anunciaron Congruencia por México, movimiento para seguir haciendo política .

Osorio Chong, ex coordinador de la bancada tricolor en el Senado –que pasa a cuarta fuerza, después de Movimiento Ciudadano–, señaló que el PRI de antes lo perdimos; está extraviado, ausente, perdió la ruta con una dirigencia soberbia que sólo se preocupa por construir incondicionales y alejarse totalmente de la militancia y de la sociedad .

Durante un discurso de casi 15 minutos, dedicó la primera parte a una amplia crítica al dirigente del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, a quien atribuyó las derrotas en las gubernaturas desde 2019, e incluso sostuvo que la pérdida del estado de México se debió a que retrasó la decisión de la candidatura y luego le puso obstáculos a Alejandra del Moral.

“No pudo ganar ni en su propia entidad. Que no se le olvide, el estado de México lo perdió él… que además, no importándole que estábamos en pleno proceso electoral, causó un conflicto político interno en el Senado”, acusó.

En ese tono, agregó: Sí, Alejandro Moreno en poco tiempo desvió a nuestro gran instituto político, miró sólo para sus propios intereses, su ambición y para su protección de todo lo que públicamente es señalado y acusado .

Tanto en los discursos como en respuestas de prensa, en el salón de un hotel en Polanco, los senadores precisaron que no buscan constituir un partido ni candidaturas para 2024, pero Osorio Chong respondió que si se suman o no a una bancada en el Senado se definirá en las próximas semanas.